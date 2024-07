Das Demirovic-Debüt – was Hoeneß gefallen hat, was noch kommen soll

Der Neuzugang im Sturm steht bei seinem ersten Auftritt im VfB-Trikot gleich mehrfach im Fokus. Trainer Sebastian Hoeneß äußert sich zur Premiere seiner neuen Nummer 9.

David Scheu 21.07.2024 - 11:30 Uhr

Eine wichtige Sache blieb Ermedin Demirovic verwehrt bei seinem ersten Einsatz für den VfB Stuttgart: ein eigener Torerfolg. Dafür sorgten beim ungefährdeten 3:0-Testspielerfolg gegen den niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard vor 5500 Fans in Heilbronn andere – namentlich Silas Katompa (12.), Jamie Leweling (17.) und Justin Diehl (67.). Nun war es nicht so, dass Demirovic keine Gelegenheiten gehabt hätte. Ganz im Gegenteil, unter den vielen VfB-Chancen an diesem Nachmittag gab es auch mehrere für den Neuzugang vom FC Augsburg.