Stürmer des VfB Stuttgart: Demirovic übt Kritik: „Wahrscheinlich der Job, Unruhe zu stiften“

Viele Augen sind beim VfB Stuttgart derzeit auf Ermedin Demirovic gerichtet. Durch die knappe Personaldecke auf der Mittelstürmer-Position kommt dem 27-Jährigen viel Verantwortung zu – die er gegen den SC Freiburg auf sehenswerte Weise übernahm. Mit dem Rücken zum Tor und von mehreren Gegenspielern bedrängt bugsierte er den Ball in der 20. Minute zur Führung mit der Hacke in die linke Ecke. Ohne Wenn und Aber ein Traumtor.

Wie er das selbst erlebt hat? Zunächst einmal recht pragmatisch. „In dem Moment kannst du nichts anderes machen. Ich schirme den Ball ab und merke, dass ich mit dem Rücken zum Tor stehe", sagte Demirovic im Anschluss in den Katakomben der Freiburger Arena. „Dann muss ich es mit der Hacke versuchen, glücklicherweise geht der Ball rein. Das freut mich natürlich."

Demirovic freut sich auf die Rückkehr von Deniz Undav

Einerseits. Auf der anderen Seite überwog letztlich der Frust über die 1:3-Niederlage im Breisgau. „Nach so einem Spiel tut es einfach nur brutal weh, weil das Tor einfach gar nichts bringt“, so Demirovic. Man müsse in solchen Partien auch mal einen dreckigen Sieg einfahren, sich zugleich aber auch in Zukunft spielerisch steigern.

Hier bezieht sich Demirovic mit ein – und will dabei eine wichtige Rolle einnehmen. Dass die Mittelstürmer-Knappheit nach dem Abgang von Nick Woltemade und dem verletzungsbedingten Ausfall von Deniz Undav öffentlich ein großes Thema war, hat Demirovic genau registriert – und auch mit einem Schuss Unmut zur Kenntnis genommen: „Beschäftigen tut es mich nicht. Gelesen habe ich es schon, weil ich es einfach jeden Tag gesehen habe. Seitdem der Nick weg ist, wird nur geschrieben, dass wir keine Stürmer haben, nicht gut besetzt sind“, so der Nationalspieler Bosnien-Herzegowinas, der anschließend ins Grundsätzliche überging.

Traumtor: Ermedin Demirovic trifft in Freiburg mit der Hacke. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

„Wahrscheinlich ist es der Job von jedem, der in den Medien arbeitet, zu versuchen Unruhe zu stiften. An mir geht es spurlos vorbei. Ich versuche mein Ding zu machen und der Mannschaft zu helfen mit Toren und Einsatz.“ Wenn es den Leuten gefalle, sei es gut. „Und wenn nicht, dann ist es halt so.“

Zur Wahrheit gehört an dieser Stelle allerdings auch, dass die anspruchsvolle Personalsituation in der Offensive und speziell im Sturmzentrum vom VfB selbst mehrfach thematisiert wurde. Von Trainer Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach oder auch von Sportvorstand Fabian Wohlgemuth, der nach dem Ende der Transferperiode betonte: „Wir haben zumindest temporär eine Zuspitzung und besondere Herausforderung auf dieser Position.“

Hier ist also nun Demirovic gefordert, der dabei stets hohe Ansprüche an sich selbst hat. „Der Druck kommt nicht von außen, den mache ich mir selbst. Ich bin mein größter Kritiker und hadere öfter, vielleicht zu viel“, sagte er etwa zu Beginn dieses Jahres im Gespräch mit unserer Redaktion. Nun geht er nach seinem Traumtor in Freiburg die kommenden Aufgaben zumindest mit einem persönlichen Erfolgserlebnis im Rücken an – und freut sich auf das Comeback von Deniz Undav, der ab Oktober wieder zur Verfügung stehen könnte: „Ich glaube, wenn Deniz wieder zurückkommt, sind wir relativ gut besetzt, um weiter oben mitzuspielen.“ Bis dahin werden weiter viele Augen auf Demirovic gerichtet sein.