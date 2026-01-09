Stürmer des VfB Stuttgart Demirovic und Arevalo: Soforthilfe vs. Langzeitprojekt
Im Sturm hat der VfB wieder mehr Alternativen. Bereits am Samstag in Leverkusen besetzen Ermedin Demirovic und Jeremy Arevalo aber unterschiedliche Rollen.
Er hat sich zuletzt als Alleinunterhalter im VfB-Sturm sehr gut geschlagen: Deniz Undav ist mit sieben Toren und zwei Vorlagen Europas Topscorer des Monats November geworden – und hat als Solist mit sechs Treffern in Serie den Clubrekord von Jürgen Klinsmann (fünf Tore hintereinander) überboten.