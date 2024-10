Nach dem 1:0-Länderspielsieg über die Niederlande und dem damit verbundenen Einzug ins Viertelfinale der Nations League sind auch die verbliebenen fünf deutschen Nationalspieler des VfB Stuttgart, Deniz Undav, Angelo Stiller, Maximilan Mittelstädt, Jamie Leweling und Alexander Nübel an diesem Dienstag ans Clubgelände an der Mercedesstraße zurückgekehrt.

Chris Führich war bereits aufgrund seiner Verletzung, zugezogen bei seinem Kurzeinsatz am vergangenen Freitag in Bosnien-Herzegownia (2:1), früher zum VfB zurückgekehrt. Während der Außenstürmer mit einem Muskelfaserris im Adduktorenbereich zwei bis drei Wochen ausfallen wird, bangten die Stuttgarter bislang auch um den Einsatz von Angreifer Deniz Undav.

Schließlich war der zweifache Torschütze aus dem Bosnien-Spiel mit einer Muskelverhärtung im Adduktorenbereich für die Partie gegen die Niederlande geschont worden – und daher nicht zum Einsatz gekommen. „Wir haben bei der Nationalmannschaft auch die Aufgabe, die Spieler gesundheitlich für ihre Vereine zu schützen“, sagte der Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Doch an diesem Dienstagnachmittag haben sowohl der Spieler wie auch der Verein nun grünes Licht gegeben, blicken einem Einsatz von Deniz Undav in der Bundesliga-Partie am Samstag beim FC Bayern (18.30 Uhr) sehr optimistisch entgegen. So handelte es sich bei dem 28-Jährigen, der für den VfB in dieser Spielzeit sechs Tore geschossen hat (vier in der Bundesliga, je eines in der Champions League und im Super-Cup) um eine leichte Verhärtung im Adduktorenbereich – die allerdings kaum mehr Schwierigkeiten bereitet.

Nach dem für die gesamte Mannschaft freien Mittwoch wird daher auch Deniz Undav am Donnerstag wieder ins Teamtraining einsteigen, um sich für das Bayern-Spiel fit zu machen.