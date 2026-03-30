Deniz Undav sitzt auch im Länderspiel der deutschen Mannschaft gegen Ghana zunächst auf der Bank. So begründet der Bundestrainer Julian Nagelsmann die Maßnahme.
30.03.2026 - 20:59 Uhr
Es ist ja durchaus auch nachzuvollziehen, dass Julian Nagelsmann einen wie Nick Woltemade mit Vertrauen beschenkt – und ihn am Freitag anstelle von Deniz Undav eingewechselt hat. Und ihn nun auch am Montagabend in die Startelf für das Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Ghana stellte. Anstelle von Deniz Undav. Denn: Der lange Ex-Stuttgarter kann Vertrauen gerade gut gebrauchen. Woltemade sagt selbst, dass es mit dem Toreschießen bei Newcastle United gerade nicht wirklich klappt. Aber: So ganz stimmig ist die Sache gegenüber Deniz Undav ja auch nicht.