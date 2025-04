„Deniz wird spielen“ – warum Undav in Berlin in den Fokus rückt

Der zuletzt formschwache Stürmer erhält für das Spiel bei Union eine Startelf-Garantie, was nicht nur an der Sperre von Nick Woltemade liegt. Warum Undavs Fähigkeiten an der Alten Försterei mehr als in anderen Partien gefragt sind.

David Scheu 18.04.2025 - 12:06 Uhr

Die Fragen um Deniz Undav begleiten den VfB Stuttgart seit Wochen. Spielt er oder nicht? Was macht die Form? Wie lief das Training? Gemessen an den überschaubaren Einsatzzeiten war und ist der 28-jährige Stürmer bemerkenswert regelmäßig Thema der Debatten – in den sozialen Medien, in Interviews, im Umfeld. Einerseits. Auf der anderen Seite handelt es sich eben auch um den teuersten Einkauf der Clubhistorie, der von seiner Form der Vorsaison um Längen entfernt ist und seit dem blassen Auftritt bei Holstein Kiel (2:2) Anfang März auf einen Startelf-Einsatz wartet. Immerhin schon fünf Pflichtspiele in Folge.