Nach einer Überraschung beim Medizincheck ist der Wechsel von Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund erst einmal aufgeschoben. Platzt der Deal womöglich noch?

Philipp Maisel 11.07.2024 - 17:04 Uhr

Paris ist derzeit alles andere als eine Oase der Ruhe. Zwar macht die Tour de France in diesem Jahr einen Bogen um die französische Hauptstadt, dafür läuft derzeit die heiße Phase für die Vorbereitungen der Olympischen Sommerspiele. Am 26. Juli geht’s mit der Eröffnungsfeier los. Auf eine Party in Paris hat Serhou Guirassy derzeit wohl wenig Lust.