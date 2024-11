Der 26-jährige Angreifer tritt an diesem Samstag mit Bosnien-Herzegowina in der Nations League gegen Deutschland an. Zuvor hat er sich klar geäußert.

Carlos Ubina 16.11.2024 - 06:00 Uhr

Ermedin Demirovic bereitet sich zurzeit mit der Nationalmannschaft Bosnien-Herzegowinas auf das Länderspiel an diesem Samstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Deutschland vor. Es wird in Freiburg ausgetragen, wo der Stürmer von 2020 bis 2022 gespielt hat. Über den FC Augsburg ging es dann in der Fußball-Bundesliga zum VfB Stuttgart – für eine Ablösesumme in Höhe von 21 Millionen Euro. „Da musste ich schon schlucken. Natürlich ist das ein Rucksack, den man mit sich trägt“, sagt Demirovic im Interview mit dem „Hamburger Abendblatt.“