Der Stürmer schießt den VfB bei Juventus Turin zum Sieg – nach nicht ganz einfachen Wochen für ihn persönlich. Warum er bislang kaum von Beginn an spielte und was Sebastian Hoeneß an ihm schätzt.

David Scheu 23.10.2024 - 13:00 Uhr

Bevor sich die großen Emotionen Bahn brachen, war erst einmal Geduld gefragt für El Bilal Touré. Der Stürmer des VfB Stuttgart musste lange warten an diesem Abend in der Champions League – erst auf seine Einwechslung, dann auf seine Chance. Beides kam für den 23-Jährigen, der in der zweiten Minute der Nachspielzeit bei Juventus Turin seine Mannschaft nach einem dominanten Auftritt doch noch jubeln ließ. Und das nicht irgendwie, vielmehr auf überaus elegante Weise: Auf die Ballmitnahme per Heber an seinem Gegenspieler Pierre Kalulu vorbei folgte ein ebenso wuchtiger wie platzierter Abschluss. Und Lob reihenweise im Anschluss.