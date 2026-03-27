Ermedin Demirovic steht mit Bosnien im Play-off-Finale der WM-Qualifikation – der VfB-Angreifer verschießt aber schon wieder einen Elfmeter.
27.03.2026 - 13:04 Uhr
Ermedin Demirovic und die Elfmeter, das wird offenbar nichts mehr. Schon wieder hat der Angreifer des VfB Stuttgart einen verschossen – dieses Mal in der WM-Qualifikation für Bosnien, und das auch noch im Elfmeterschießen. Im Play-off-Spiel in Cardiff gegen Wales schnappte sich Demirovic als erster Bosnier den Ball und scheiterte mit seinem Flachschuss in die rechte Ecke am walisischen Keeper.