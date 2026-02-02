Stürmer des VfB Stuttgart Ermedin Demirovic sorgt für die Explosion der Gefühle
Der Siegtreffer gegen Freiburg hat der Stürmerseele von VfB-Profi Ermedin Demirovic sehr gutgetan. Den Frust seiner dreimonatigen Verletzung hat er nun abgeschüttelt.
Ginge es nach der Torquote des Ermedin Demirovic, dann könnte der Gegner des VfB jede Woche SC Freiburg heißen. Denn gegen die Breisgauer hat der Mittelstürmer der Stuttgarter ein besonders feines Füßchen. In den vergangenen vier Spielen hat der 27-Jährige immer sein Tor gegen den Sport-Club gemacht. Im Hinspiel traf Demirovic bei der 1:3-Niederlage in Freiburg sehenswert mit der Hacke. Ein Treffer, der als „Tor des Monats“ September nun bei der Wahl zum „Tor des Jahres 2025“ der ARD-„Sportschau“ auf dem neunten Platz landete.