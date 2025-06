Dass Fußballprofis viel Geld verdienen, ist gemeinhin bekannt. Einen kleinen Teil seines üppigen Salärs lässt Deniz Undav nun Kindern in einer Stuttgarter Kita zukommen.

Michael Bosch 04.06.2025 - 15:10 Uhr

Was Vater sein bedeutet, weiß Deniz Undav seit einiger Zeit. Dass das Töchterchen nachts mal weint, davon dürfte auch ein Fußballprofi nicht verschont bleiben. Der 28-Jährige ziehe deshalb trotzdem nicht auf die Couch um, gab er kürzlich in einem Video-Format auf Youtube preis. Und er versuche seine Frau Tanja, die die gemeinsame Tochter im vergangenen Sommer zur Welt brachte, so gut es eben geht zu entlasten.