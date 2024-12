Deniz Undav fehlt dem VfB Stuttgart seit Wochen. Am Samstag gegen den FC St. Pauli hätte der Angreifer nach eigener Aussage wieder mitmischen können. Tat er aber nicht. Warum?

Dirk Preiß 22.12.2024 - 06:00 Uhr

Sein Stammplatz war in den vergangenen Wochen nicht in der Offensivformation des VfB Stuttgart – sondern auf einer Bank am Spielfeldrand. Zumindest bei den Heimspielen in der MHP-Arena. Dort saß Deniz Undav auch am Samstag während der Partie des VfB gegen den FC St. Pauli. Obwohl er nach seinem Muskelfaserriss von Mitte November wieder fit war.