Stürmer des VfB Stuttgart: Freibier für VfB-Fans – Demirovic gibt Update

Natürlich war auch Ermedin Demirovic niedergeschlagen nach der 0:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund. Aber es gibt in diesen Tagen dieses eine Thema, das beim Stürmer des VfB Stuttgart umgehend als Stimmungsaufheller wirkt und ihm ein Lächeln ins Gesicht zurückbringt: die Weltmeisterschaft im Sommer, für die sich Demirovic mit Bosnien-Herzegowina qualifiziert hat. Erst zum zweiten Mal in der Geschichte des Landes nach 2014. „Ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine Vorfreude in mir herrscht“, sagt der 28-Jährige. „Ich habe als kleines Kind davon geträumt. Aber ehrlich gesagt war es immer sehr weit entfernt.“