Deniz Undav hat nach dem Pokalsieg in Bochum seine Fußballschuhe verschenkt. Es war nicht das erste Aufeinandertreffen mit dem Fan.
05.12.2025 - 12:10 Uhr
Deniz Undav bekam nach seinem entscheidenden Tor zum 2:0 beim VfL Bochum und dem Einzug ins Pokal-Viertelfinale die Auszeichnung „Man of the Match“ überreicht. Auch sein Auftritt neben dem Platz hätte eine Auszeichnung verdient. In Strümpfen posierte er hinterher noch mit einigen Feuerwehrleuten für ein Foto – die Schuhe hatte er einem Fan geschenkt.