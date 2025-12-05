Deniz Undav bekam nach seinem entscheidenden Tor zum 2:0 beim VfL Bochum und dem Einzug ins Pokal-Viertelfinale die Auszeichnung „Man of the Match“ überreicht. Auch sein Auftritt neben dem Platz hätte eine Auszeichnung verdient. In Strümpfen posierte er hinterher noch mit einigen Feuerwehrleuten für ein Foto – die Schuhe hatte er einem Fan geschenkt.

Der Glückliche war Sercan Demir. „Für mich war das ein unglaublich emotionaler Moment, weil ich schon lange ein großer Fan von ihm bin“, sagt der 26-Jährige. Es war nicht das erste Aufeinandertreffen des gehörlosen Mannes mit dem VfB-Stürmer. „Wir kannten uns bereits“, sagt Demir. „Ich hatte Deniz schon letztes Jahr im Hotel in München getroffen, als er bei der deutschen Nationalmannschaft war. Wir haben damals ein Foto gemacht, und er hat mich auch wiedererkannt, als ich ihn jetzt angesprochen habe.“ Ein Video auf Undavs Instagram-Kanal hat inzwischen mehr als 50 000 likes.

Eigentlich habe er es auf das Trikot mit der Rückennummer 26 abgesehen gehabt. „Er sagte mir aber, dass er es bereits jemand anderem versprochen hatte.“ Also frage der 26-Jährige nach den Schuhe – und Undav erfüllte ihm den Wunsch. Demir kommt eigentlich aus Hannover, macht in Heidelberg derzeit eine Umschulung, erzählt er.

Sercan Demir hatte Deniz Undav bereits bei einem Spiel der Nationalmannschaft getroffen. Foto: privat

VfB-Fan sei er seit etwa drei Jahren – vor allem wegen Undav. Wie der VfB-Stürmer ist er kurdisch-jesidischer Herkunft, sagt Demir, „und er kickt super“. Dass Undav nach wie vor „bodenständig ist und nicht abgehoben“ tue ein Übriges. Sollte der Lauf Undavs, der zuletzt acht Tore in sechs Partien erzielte, nach dem Schuhwechsel enden, will Sercan Demir die Kickstiefel im übrigen wieder zurück geben. Vorausgesetzt der VfB-Torjäger will sie überhaupt zurück haben.