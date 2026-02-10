 
Stürmer des VfB Stuttgart: Gespräche zur Zukunft von Deniz Undav – darüber wird verhandelt
Deniz Undav ist mit elf Toren in 17 Einsätzen der erfolgreichste Bundesliga-Torschütze des VfB. Foto: Baumann

Die Stuttgarter können sich eine Zusammenarbeit mit dem Stürmer Deniz Undav über 2027 hinaus sehr gut vorstellen. Doch um einige Punkte wird noch gerungen.

Sport: Heiko Hinrichsen (hh)

Auch wenn er zuletzt beim enttäuschenden 1:2 beim FC St. Pauli nichts Habhaftes zu seiner Statistik hinzufügen konnte – die Zahlen stimmen in dieser Spielzeit bei Deniz Undav: In 27 Pflichtspieleinsätzen in allen drei Wettbewerben kommt der Stürmer auf 15 Tore und neun Vorlagen.

 

Doch der VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth hat auch darüber hinaus Freude an dem 29-Jährigen, weil dieser eben ein originärer Charakter ist, der bei den Fans sehr gut ankommt. Stichwort Identifikationsfigur. „Deniz hat auf und neben dem Platz eine ganz besondere Präsenz. Er bestimmt die letzten Jahre die Vereinskultur mit, wurde durch die Branche nicht rundgelutscht“, sagte Wohlgemuth bei einem Auftritt bei „Welt TV“: „Er stellt sich Fragen und Kritik – und er ist in bestechender Form.“

Wie aber steht es um die Zukunft des 29-Jährigen, dessen Vertrag im Sommer 2027 ausläuft? Da sich lediglich vor Beginn des letzten Vertragsjahres noch eine satte Ablösesumme erzielen ließe, sollten bezüglich der möglichen gemeinsamen Zukunft Undavs und des VfB sehr zeitnah Nägel mit Köpfen gemacht werden.

Wohlgemuth hat da als verantwortlicher VfB-Akteur eine klare Haltung: „Wir wollen Deniz nicht abgeben, wir profitieren von seinen Toren. Alle Argumente sprechen dafür, dass sein Vertrag nicht 2027 bei uns endet“, sagt der Sportvorstand.

Zu klärende Punkte mit dem Undav-Berater Yilmaz Sanli sind dabei die Vertragslaufzeit ab 2027, die sich zwischen zwei (VfB-Wunsch) und drei Extra-Jahren (Spieler-Wunsch) bewegen dürfte. Das Gehalt von 4,5 Millionen Euro, so ist zu hören, will der VfB dabei nicht anheben. Dabei werden die Partien ihre Argumente gut abwägen. Denn Undav ist im Sommer 2027 zwar bereits 31 Jahre alt, könnte andererseits aber als potenzieller WM-Fahrer bei starken Auftritten in den USA seinen Marktwert nochmal klar steigern.

