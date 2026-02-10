Stürmer des VfB Stuttgart Gespräche zur Zukunft von Deniz Undav – darüber wird verhandelt
Die Stuttgarter können sich eine Zusammenarbeit mit dem Stürmer Deniz Undav über 2027 hinaus sehr gut vorstellen. Doch um einige Punkte wird noch gerungen.
Auch wenn er zuletzt beim enttäuschenden 1:2 beim FC St. Pauli nichts Habhaftes zu seiner Statistik hinzufügen konnte – die Zahlen stimmen in dieser Spielzeit bei Deniz Undav: In 27 Pflichtspieleinsätzen in allen drei Wettbewerben kommt der Stürmer auf 15 Tore und neun Vorlagen.