Der Medizincheck ist bestanden, alle nötigen Dokumente sind unterschrieben – nun ist vollends klar: Ermedin Demirovic stürmt künftig für den VfB Stuttgart. Und schreibt mit der Höhe seiner Ablösesumme Geschichte.

Dirk Preiß 16.07.2024 - 09:50 Uhr

Am Montagvormittag fuhr der schwarze Kleinbus mit Ermedin Demirovic in seinem Innern an der Mercedesstraße 109 vor. Der Stürmer stieg aus, absolvierte den medizinischen Check – und machte dann gemeinsam mit den Verantwortlichen des VfB Stuttgart endlich fix, was seit Ende der vergangenen Woche im Prinzip schon ausverhandelt war.