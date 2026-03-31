Deniz Undav hat sich aufgebaut und demonstrativ die Muskeln spielen lassen. Wie er es häufig tut, wenn er ein entscheidendes Tor erzielt. Der 29-Jährige steht dann mit den Rücken zur Fankurve und zieht lässig an den Schulterpartien seines Trikots, um seine Größe und Stärke zu zeigen. Auch am Montagabend im blauen Dress der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Oder besser: gerade in der Berufskleidung mit dem Bundesadler auf der Brust.

Seit Wochen erfährt der Stürmer des VfB Stuttgart enorme mediale Aufmerksamkeit, wenn es um seine nicht gesicherte WM-Teilnahme geht. Undav hat dabei reichlich Fürsprecher – und viele davon pflegen den schwäbischen Dialekt. Allerdings nicht alle. Es gibt unter den Experten aber auch einen, den man zumindest als Undav-Skeptiker bezeichnen muss: den Bundestrainer.

Julian Nagelsmann gegen Deniz Undav. Das scheint das neue Wortduell zu sein, das sich nach dem Länderspiel in Stuttgart ergeben hat. Denn offenbar hat der Torschütze zum 2:1 gegen Ghana gemischte Gefühle beim Bundestrainer ausgelöst. Zum einen die Freude über den Erfolg im WM-Test, den der VfB-Angreifer spät perfekt machte (88.). Zum anderen hat der 38-Jährige irgendwie ein Problem mit dem Torschützen.

Alles rund um Undav schien Nagelsmann an diesem Abend zu nerven. Die Sprechchöre im Stadion, die Dauerdiskussion um seine Rolle, die forschen Aussagen des Spielers sowie, dass er sich von der Bank erhob, um den Zuschauern für die Unterstützung zu danken. Also war es Zeit für eine Erklärung mit Ausrufezeichen. „Ich fand seine Leistung bis zum Tor nicht gut“, sagt Nagelsmann.

Jederzeit kann der Undav-Moment kommen

Undav hatte kaum Ballberührungen. In Stuttgart hat man jedoch gelernt, nahezu die komplette Spielzeit darüber hinwegzusehen – denn jeden Augenblick kann der Undav-Moment kommen. Gegen Ghana bereiteten ihn die ebenfalls eingewechselten Leon Goretzka und Leroy Sané vor, ehe das Phänomen aus dem Nichts auftauchte.

Im Fallen erzielt Deniz Undav das Siegtor gegen Ghana. Foto: Baumann/Julia Rahn

„Das Tor ist dann nicht einfach zu erzielen“, lobt Nagelsmann und schiebt hinterher, „das ist das, was ich vor dem Spiel gesagt habe. Wenn er vorher 70 Minuten marschiert, weiß ich nicht, ob er den so macht.“ Nicht zu vergessen der Blick in den kommenden heißen WM-Sommer: „Bei 42 Grad kann der letzte Schritt für ihn lang sein.“

Zu lang, meint der Bundestrainer, der Undav im Kreis des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) eine Jokerrolle zugewiesen hat. Nicht mehr und nicht weniger. Dabei kann man jedoch den Eindruck gewinnen, dass Nagelsmann dies nur aufgrund der Superquote des Stuttgarters getan hat. Der Bundestrainer bevorzugt andere Stürmertypen. Kai Havertz oder Nick Woltemade. Vielleicht sogar Niclas Füllkrug mit seiner Kopfballwucht.

Außerdem mag sich Nagelsmann nicht ständig für seine Personalführung erklären. Er ist schließlich der oberste Fußballlehrer des Landes, der sich außergewöhnlich viele Gedanken um das DFB-Team macht. Und wer nicht Nagelsmann heißt und zum inneren Zirkel gehört, dem spricht er nur eine begrenzte Kompetenz zu und gewährt diesem externen Personenkreis – verständlicherweise – nur ein untergeordnetes Mitspracherecht bei den Nominierungskriterien.

Hochkarätige Konkurrenz in der Offensive

Doch die Lage um die DFB-Elf ist nun einmal von nationaler Tragweite. Da reden viele Millionen Bundestrainer mit. Man kann es Undav zudem nicht verdenken, dass er die Gunst der Stunde genutzt hat, um in Stuttgart Stimmung für sich zu machen. Zumal er sein Herz auf der Zunge trägt und das Publikum ihn auch dafür schätzt.

„Ich kenne meine Rolle“, sagt der Angreifer, „ich hoffe, ich kann sie noch verändern.“ Mit Toren. Denn mit anderen Argumenten lässt sich Nagelsmann nicht überzeugen, da er zentral hinter den Spitzen mit Jamal Musiala und Serge Gnabry plant. Dazu gibt es noch Florian Wirtz und Kai Havertz für die Offensive. Undav ist auch da nur der Ersatz vom Ersatz. Der Bundestrainer hält einen Rollenwechsel deshalb für „eher unwahrscheinlich“. In einer idealen Welt ohne Verletzungen nachvollziehbar, doch die Wirklichkeit grätscht einem Bundestrainer schon einmal dazwischen. Dennoch: „Ich glaube zu wissen“, sagt Nagelsmann, „dass wir auch im Sommer auf jeden Fall Joker brauchen, die in der Lage sind, Spiele zu entscheiden.“

Undav kann mit dieser Stellenbeschreibung sicher leben, wenn er dafür mit zur Weltmeisterschaft nach Nordamerika darf. Einen Hinweis verkneift er sich aber nicht: „Der Bundestrainer hat natürlich recht, wenn er sagt, dass ich Nadelstiche setzen kann, wenn der Gegner müde ist. Ich habe aber beim VfB schon oft bewiesen, dass ich auch Tore erziele, wenn ich über die volle Spielzeit gehe“, sagt der Stuttgarter.

Undav trifft – ob er von Anfang aufläuft oder ob er eingewechselt wird; ob er das VfB-Trikot trägt oder den Nationaldress. Vier Tore in sieben Länderspielen sind eine starke Quote und 23 Saisontore in 38 Pflichteinsätzen sogar exzellent. Davon erzielte der Stuttgarter 13 in der zweiten Hälfte, wenn er zur Startelf gehörte. Sollte der Stürmer jedoch nachlassen, bekommt er ein Problem – mit dem Bundestrainer. „Er hat sich selbst unter Druck gesetzt“, sagt Nagelsmann.