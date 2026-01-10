Der 24-Jährige ist stark in Form. Das ist auch dem AFC Bournemouth nicht verborgen geblieben. Der englische Club buhlt um den Stuttgarter, der sich nun zu den Transfergerüchten äußert.
10.01.2026 - 21:57 Uhr
Jamie Leweling ist natürlich bester Laune gewesen. Gerade hatte der VfB Stuttgart mit 4:1 bei Bayer Leverkusen gewonnen und er selbst hatte zwei Tore erzielt. Also flachste der Stürmer nach der Bundesligapartie im Kabinengang der Bay-Arena und bezog auch klar Stellung zu den Transfergerüchten, die ihn zuletzt umrankt hatten. Die Botschaft lautet: Leweling will den Pokalsieger im Winter nicht verlassen. „Ich will hier bleiben“, betonte der Fußballprofi.