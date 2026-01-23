Auf dem Platz gibt er für den VfB Stuttgart alles – im Herzen trägt Ermedin Demirovic nun aber auch den FC Schalke 04. Aus einem bestimmten Grund.
23.01.2026 - 11:25 Uhr
Zu feiern gab es ja nichts für Ermedin Demirovic und den VfB Stuttgart auf der Reise nach Rom. In der italienischen Hauptstadt setzte es für den Fußball-Bundesligisten am Donnerstagabend eine 0:2-Niederlage in der Europa League bei der AS Roma. Gute Nachrichten hatte der Stürmer des VfB dennoch erhalten in den Tagen rund um die Partie in Rom.