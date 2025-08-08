Laut Max Eberl ist der Woltemade-Transfer vom VfB Stuttgart zu den Bayern vorerst vom Tisch. Ein Hintertürchen lässt sich der FCB-Sportvorstand aber offen.
08.08.2025 - 06:43 Uhr
Sportvorstand Max Eberl hat das Thema Nick Woltemade vorerst ad acta gelegt. "Wir haben glaube ich genug dazu gesagt. Wir haben uns um den Spieler bemüht, Stuttgart hat nicht signalisiert, reden zu wollen. Damit ist die Sache für uns vom Tisch", sagte Eberl nach dem dominanten 4:0 (1:0) im Härtetest gegen Tottenham Hotspur.