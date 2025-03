Durch Ergebnisse in der Champions League Dem VfB Stuttgart sind ab Sommer Europa-Millionen sicher

Zum Weiterkommen haben die zehn Punkte in der Königsklasse nicht gereicht, bei der Finanzplanung spielen sie aber eine relevante Rolle. Ein Blick auf die Summen der internationalen Medienerlöse, an denen der VfB in den nächsten Jahren partizipieren wird.