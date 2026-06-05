Der VfB-Profi und Nationalstürmer spricht in einem Interview über seine Leidenschaft Basketball und verrät, wer für ihn der beste Spieler der Geschichte ist.

Während sich Deniz Undav mit der deutschen Nationalmannschaft in den USA auf den WM-Auftakt gegen Curaçao am 14. Juni vorbereitet, ist die Finalserie in der NBA bereits in vollem Gange. Und bei allem Fokus auf die eigenen sportlichen Ziele: Undav dürfte jede freie Minute nutzen, um mit Blick auf das Duell zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs auf dem Laufenden zu bleiben.

Er sei in den vergangenen Jahren „ein kompletter NBA-Nerd geworden“, verriet der Stürmer im Interview mit der Plattform undrafted, „ich liebe die NBA.“

Gepackt habe ihn das Basketball-Fieber zu seiner Zeit in Havelse, wo er von 2015 bis 2017 spielte. Die Liga habe ihn „komplett fasziniert und in den Bann gezogen.“ Daher nutzt der 29-Jährige die wenige freie Zeit im Profialltag auch, um bestens über das Geschehen in der Liga informiert zu bleiben: „Wenn wir nicht selbst ein Spiel haben und ich zuhause bin, wird auf jeden Fall NBA geschaut“, erzählte Undav.

„LeBron ist der GOAT. Keine Diskussion.“

Aus seiner Leidenschaft hat sich gar ein Morgen-Ritual entwickelt: Seit es 10-minütige-Highlight-Zusammenfassungen gebe, „schaue ich mir da jeden Morgen sehr viel an und checke natürlich alle Ergebnisse und Stats aus der Nacht“, berichtete der Angreifer des VfB Stuttgart. Auch Sport-Talkshows, in denen über die NBA gesprochen wird, lässt er sich nicht entgehen.

Undav ist großer LeBron-Fan. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Seine Daumen drückt Undav gleich zwei Teams: Zum einen den Philadelphia 76ers, da er „ein sehr großer Fan“ von Center Joel Embiid sei, sowie den Los Angeles Lakers - was wiederum an LeBron James liegt. „LeBron ist mein Idol und eine Inspiration für mich“, schwärmt Undav, „LeBron ist der GOAT. Keine Diskussion.“