Der VfB-Profi und Nationalstürmer spricht in einem Interview über seine Leidenschaft Basketball und verrät, wer für ihn der beste Spieler der Geschichte ist.
05.06.2026 - 07:44 Uhr
Während sich Deniz Undav mit der deutschen Nationalmannschaft in den USA auf den WM-Auftakt gegen Curaçao am 14. Juni vorbereitet, ist die Finalserie in der NBA bereits in vollem Gange. Und bei allem Fokus auf die eigenen sportlichen Ziele: Undav dürfte jede freie Minute nutzen, um mit Blick auf das Duell zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs auf dem Laufenden zu bleiben.