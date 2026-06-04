Stürmer des VfB Stuttgart: Undav Startelf-Konkurrent im DFB-Team? Das sagt Kai Havertz

Inzwischen ist die deutsche Nationalmannschaft vollzählig – und damit auch ihre Offensive. Kai Havertz reiste nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain zwar nicht mit dem gewünschten Titel im Gepäck nach, angesichts der starken Saison mit dem FC Arsenal und dem Titelgewinn in der Premier League aber doch voller Selbstbewusstsein und Tatendrang. Die Vorfreude auf die Weltmeisterschaft, berichtete der 26-Jährige nach seiner Ankunft in Chicago, sei schon das ganze Jahr über da gewesen. „Es war für mich wichtig, so früh wie möglich zur Mannschaft zu stoßen.“

Das tat er nun rechtzeitig vor der Generalprobe, in der es an diesem Samstag (20.30 Uhr/RTL) gegen die USA gehen wird. Zugleich ist natürlich auch dem Wahl-Londoner nicht entgangen, dass während seiner Abwesenheit Deniz Undav im deutschen Sturmzentrum mächtig Eigenwerbung betrieben hat. Mit einem Doppelpack gegen zugegebenermaßen wenig furchteinflößende Finnen (4:0). Der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann lobte den Stürmer des VfB Stuttgart im Anschluss ausdrücklich – und ließ mit einer Startelf-Aussage aufhorchen: „Wenn du zwei Tore machst und dann noch einen vorlegst, dann spielst du dich nie aus der Mannschaft.“

Der Satz war mehr als eine Randnotiz, schließlich schien Undavs Aufgabe klar festgelegt. In den viel zitierten Rollengesprächen im März ging es ausdrücklich um Einsätze als Joker im Spielverlauf, nicht um die Anfangsformation. Zuletzt aber hatte auch Nagelsmann betont, dass natürlich nichts auf ewig in Stein gemeißelt sei und sich Dinge ändern könnten. Auch die Hierarchie im Sturm?

Vorneweg: Dass Havertz um seinen Stammplatz in der deutschen Nationalmannschaft bangen muss, ist unwahrscheinlich. Der Premier-League-Profi verfügt über ein hohes Standing beim DFB, ist seit Jahren Co-Kapitän und Elfmeterschütze Nummer eins, fast immer steht er in der ersten Elf. Womöglich aber könnte eine Konstellation eintreten, in der Havertz und Undav gemeinsam auflaufen. Denn: Streng festgelegt auf eine Position sind beide nicht. Undav spielt beim VfB wechselweise ganz vorne oder als hängende Spitze, in beiden Fällen ändert er oft seine Positionierung und bewegt sich zwischen den Räumen.

Kai Havertz und Deniz Undav sind flexibel einsetzbar

Havertz wiederum lief im deutschen Team zwar zuletzt meist als Mittelstürmer auf, hat unter Nagelsmann aber schon fast alles gespielt außer Torwart. 2023 bot ihn der Bundestrainer gegen die Türkei mal als Linksverteidiger auf, zuletzt im Testspiel gegen Ghana als rechten Flügelstürmer. „Es ist bekannt, dass ich vielseitig bin“, sagt Havertz. Generell fühle er sich auf den vier offensiven Positionen am wohlsten.

Links außen scheint Florian Wirtz gesetzt, die Besetzung der rechten Seite hatte Nagelsmann zuletzt für offen erklärt und Bayern-Youngster Lennart Karl gelobt, im zentralen offensiven Mittelfeld spricht vieles für Jamal Musiala – wobei offen ist, ob der Münchner nach seiner langen Zwangspause (Wadenbeinbruch und Sprunggelenksverletzung) jedes Spiel über die volle Distanz gehen können wird.

Deniz Undav überzeugte zuletzt im Test gegen Finnland. Foto: IMAGO/Laci Perenyi

Das eine oder andere Fragezeichen besteht also noch in der deutschen Offensive. „Mal sehen, was der Turnierverlauf so bringt. Es ist auch immer gegnerabhängig“, sagt Havertz – und betont: „Wir haben viele Optionen. Das ist ein gutes Problem.“ Sollte es zu einem Zusammenspiel mit Undav kommen, hätte er jedenfalls ein gutes Gefühl: „Deniz hat einen Riecher in der Box und ist oft in den richtigen Positionen. Er hat eine überragende Saison gespielt und ist in der Nationalmannschaft ein sehr wichtiger Bestandteil.“

Dem dritten potenziellen Mittelstürmer im Kader, Nick Woltemade, hat Undav damit in der Hierarchie etwas den Rang abgelaufen. Bei Newcastle United lief der Ex-Stuttgarter in der zurückliegenden Saison oft in einer tiefen Position auf und hatte wenige Torraumszenen, Nagelsmann will ihn in seiner Positionierung wieder näher an den gegnerischen Strafraum bringen.

Aber: Ein klassischer Knipser ist auch Woltemade nicht, was ihn mit Havertz und Undav eint: Das deutsche Sturm-Trio sucht spielerische Lösungen und nicht nur die Abschlüsse mit dem ersten Kontakt im Strafraum. „Wir haben alle drei den Ball gerne am Fuß und wollen der Mannschaft helfen, in die Box zu kommen“, sagt Havertz. Wer dann im ersten Gruppenspiel gegen Curacao am 14. Juni auflaufen wird? Offen. Der Arsenal-Stürmer prognostiziert aber: „Wir werden uns als Stürmer unterstützen. Da wird es kein großes Drama geben, wenn einer vor dem anderen spielt. Jeder muss da sein, wenn er gebraucht wird.“ Und auch wenn für Deniz Undav die Jokerrolle hierbei weiterhin das wahrscheinlichere Szenario ist, steht fest: Der VfB-Stürmer hat sich in den Fokus gespielt.