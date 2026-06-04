Stürmer des VfB Stuttgart Undav Startelf-Konkurrent im DFB-Team? Das sagt Kai Havertz
Der Arsenal-Profi äußert sich zum formstarken Stuttgarter Stürmer und zur Lage im deutschen Angriffszentrum, in dem die Karten zuletzt neu gemischt wurden.
Der Arsenal-Profi äußert sich zum formstarken Stuttgarter Stürmer und zur Lage im deutschen Angriffszentrum, in dem die Karten zuletzt neu gemischt wurden.
Inzwischen ist die deutsche Nationalmannschaft vollzählig – und damit auch ihre Offensive. Kai Havertz reiste nach dem verlorenen Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain zwar nicht mit dem gewünschten Titel im Gepäck nach, angesichts der starken Saison mit dem FC Arsenal und dem Titelgewinn in der Premier League aber doch voller Selbstbewusstsein und Tatendrang. Die Vorfreude auf die Weltmeisterschaft, berichtete der 26-Jährige nach seiner Ankunft in Chicago, sei schon das ganze Jahr über da gewesen. „Es war für mich wichtig, so früh wie möglich zur Mannschaft zu stoßen.“