Zuletzt war Deniz Undav bei der Nationalmannschaft außen vor. Jetzt hat sich der Stürmer des VfB Stuttgart mit deutlichen Worten zurückgemeldet.
10.12.2025 - 15:30 Uhr
Wie vor Europapokalspielen üblich, nimmt auf dem Podium der Pressekonferenz neben dem Cheftrainer stets auch ein Spieler Platz. Vor dem Aufeinandertreffen des VfB Stuttgart in der Europa League mit Maccabi Tel Aviv am Donnerstag (18.45 Uhr) war Deniz Undav an der Reihe. Und der Stürmer, nie um ein klares Wort verlegen, wurde seiner Rolle wieder mal gerecht.