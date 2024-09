Eigentlich war das anders geplant gewesen. Nach seinem Debüt für den VfB Stuttgart in der Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 (3:3) hätte Neuzugang El Bilal Toure im Testspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern am Donnerstag weiter Minuten bekommen sollen, Abläufe verinnerlichen, Spielpraxis sammeln. Nur: Dazu kam es nicht, der Stürmer stand nicht einmal auf dem Spielberichtsbogen. Weshalb? Ein entzündeter Zeh bremste Touré aus.

„Er konnte nicht auftreten, es gab keine Chance zu spielen“, berichtete Trainer Sebastian Hoeneß nach dem 4:1-Sieg gegen den Zweitligisten – und war über den Ausfall nicht besonders glücklich: „Das fand ich sehr bitter. Ich hätte den Jungen jetzt gerne gesehen in dem Testspiel. Das wäre natürlich auch für ihn die Möglichkeit gewesen, sich zu zeigen.“ Das ist jetzt aufgeschoben, aber voraussichtlich nicht langfristig.

Lesen Sie auch

Man gehe nicht davon aus, so Hoeneß, dass es sich um etwas Ernsteres oder Längerfristiges handele: „Wir hoffen, dass er am Dienstag wieder einsteigt.“ Dann nimmt der VfB nach ein paar freien Tagen die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach am 14. September um 15.30 Uhr auf.