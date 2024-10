Am Freitag trifft Ermedin Demirovic mit Bosnien-Herzegowina auf das deutsche Nationalteam. Seine Kollegen vom VfB Stuttgart hat der Stürmer schon mal auf das pikante Treffen vorbereitet.

Dirk Preiß 07.10.2024 - 15:56 Uhr

Weil der Europäische Fußballverband (Uefa) auch in der Nations League durchaus sichtbar macht, um welchen Wettbewerb es sich handelt, wird die Sache auch für Ermedin Demirovic klar sein: Im Länderspiel am kommenden Freitag (20.45 Uhr) geht es um Punkte. Wobei der Stürmer des VfB Stuttgart ja auch in die Versuchung kommen könnte, das anders zu sehen.