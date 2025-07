Der Wechsel von Nick Woltemade zum FC Bayern liegt auf Eis. Dennoch fragen sich viele: Wie viel ist der Stürmer des VfB Stuttgart wert? „Sky“-Experte Didi Hamann verrät seine Meinung.

Dirk Preiß 29.07.2025 - 13:03 Uhr

Am Tegernsee ist am Montag Nick Woltemade ins Trainingslager des VfB Stuttgart eingestiegen, der vom Angreifer angestrebte Wechsel zum FC Bayern ist erst einmal in weite Ferne gerückt. Was naht ist der Saisonstart in der Bundesliga – weshalb am Dienstag der Pay-TV-Sender „Sky“ sein Programm für die neue Spielzeit vorgestellt hat.