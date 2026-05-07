„Alle Vögel sind schon da“, heißt es im Lied. Aber sind sie wirklich alle (noch) da? Und wie heißen die Tiere, die vor unseren Fenstern umherfliegen? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz.

Der Naturschutzbund Nabu ruft zur Vogelbeobachtung auf: Wie geht es den Schwalben, Amseln und Finken vor unseren Haustüren? An diesem Wochenende, vom 8. bis 10. Mai, sind alle in Deutschland eingeladen, eine Stunde lang Vögel zu zählen und das Ergebnis an den Naturschutzbund zu schicken. Dabei ist es von Vorteil, möglichst viele Vogelarten zu kennen.

Bei der „Stunde der Gartenvögel“ stehen in diesem Jahr die Finken im Fokus. „In den vergangenen Monaten wurden regional wiederholt tote Buchfinken, Gimpel und Stieglitze, auch als Distelfinken bekannt, gemeldet“, teilt der Nabu mit. Da diese meist an Futterstellen gefunden würden, könne es sein, dass sich wieder Trichomonaden ausbreiteten – Parasiten, die bei Wildvögeln eine meist tödlich verlaufende Infektion auslösen und besonders für Finken tödlich sein können.

Erkennen Sie Finken problemlos – oder darf es eine Auffrischung sein? Kein Problem mit unserem Quiz. Testen Sie hier, ob Sie häufige Arten erkennen. Falls nicht: Ein bisschen Zeit zum Üben haben Sie noch, bevor die Stunde der Gartenvögel schlägt:

Haben Sie alle Vögel erkannt – oder erkennen Sie zumindest jetzt? Dann sind Sie startklar für die Stunde der Gartenvögel.

Beitrag für den Natur- und Umweltschutz

So geht’s: Begeben Sie sich am Wochenende vom 8. bis 10. Mai eine Stunde lang an einen ruhigen Platz im Garten, Park, auf dem Balkon oder am Zimmerfenster. Die Uhrzeit ist egal. Dann notieren Sie von jeder Vogelart die höchste Anzahl, die Sie im Laufe dieser Stunde gleichzeitig beobachten können. Das ist wichtig, damit Vögel, die zwischendurch wieder wegfliegen, nicht doppelt gezählt werden.

Die Ergebnisse können Sie dem Nabu dann per Online-Formular melden. Mehr Informationen gibt es unter: www.stundedergartenvoegel.de