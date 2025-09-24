Wie steht es mit der weltweiten Wasserversorgung? Forscher haben berechnet, wann es in welcher Weltregion mit fast 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit zu einer Stunde-Null-Dürre kommt. Demnach könnten Hunderte Millionen Menschen schon bald von extremer Wasserknappheit betroffen sein.
Bis zum Jahr 2100 könnten 750 Millionen Menschen, davon 470 in Städten, von extremer Wasserknappheit betroffen sein. Über diese Prognose berichten Vecchia Ravinandrasana und Christian Franzke von der Pusan National University in Busan (Südkorea) im Fachmagazin „Nature Communications“.