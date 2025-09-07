In Höfingen ist eine an ein Wohnhaus angebaute Scheune teilweise eingestürzt. Die Rettungskräfte haben bis in die frühen Morgenstunden Trümmerteile entfernt und die Ruine gesichert.

Sophia Herzog 07.09.2025 - 14:08 Uhr

Großeinsatz: Am Samstagabend ist die Freiwillige Feuerwehr Leonberg in den Ortsteil Höfingen ausgerückt, weil dort eine Scheune teilweise eingestürzt war. Gegen 19 Uhr wurden die Rettungskräfte durch die Integrierte Leitstelle alarmiert. Vor Ort war zu sehen, dass die gesamte Giebelseite der Scheune eingebrochen war. Zunächst war unklar, ob sich noch eine Person in der Scheine aufhält. Aber die Helfer gaben umgehend Entwarnung: keine Verletzten, keine Vermissten. Trotzdem musste ein Fachmann wegen der Statik der stark baufälligen Scheune hinzugezogen werden. Zahlreiche Trümmer waren in eine benachbarte Tiefgarageneinfahrt gestürzt. Mit Unterstützung des Technischen Hilfswerk wurden die Trümmer noch bis in die Nacht entfernt und die Ruine der Scheune gesichert. Nach eingehender Prüfung stellen der Baufachmann fest, dass das Dach der Scheune teilweise abgetragen werden muss. Da die Scheune direkt an ein Wohngebäude gebaut ist muss der Rest der Scheune sicher stehen. Die Einsatzmaßnahmen werden bis in die Nacht hinein andauern.