Enorme Wellen, heftige Böen und Regen, Regen, Regen: Italien beklagt nach einem Sturm hohe Schäden auf verschiedenen Inseln. Auch andere Mittelmeer-Länder sind betroffen.

dpa 22.01.2026 - 14:36 Uhr

Palermo - Bei schweren Unwettern ist auf Italiens Mittelmeerinseln und an der Küste nach Schätzungen der Behörden Sachschaden in Milliardenhöhe entstanden. Allein auf der größten Insel Sizilien werden die Schäden auf etwa 740 Millionen Euro beziffert. Auch auf Sardinien - ebenfalls jeden Sommer Ziel von vielen Touristen auch aus Deutschland - richteten hohe Wellen, Böen und schwerer Regen erhebliche Zerstörungen an. An der Festlandküste war insbesondere die Region Kalabrien im Süden des Landes betroffen.