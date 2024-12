100 Flüge in Heathrow gestrichen - Bruchlandung in Belfast

Wegen eines Sturms in Großbritannien müssen in Heathrow 100 Flüge gestrichen werden. In Belfast kommt es zu einer Bruchlandung.

red/AFP 22.12.2024 - 20:46 Uhr

Ein Sturm hat kurz vor Weihnachten die Reisepläne vieler Menschen in Großbritannien durchkreuzt: Am Londoner Flughafen Heathrow mussten am Sonntag 100 von insgesamt etwa 650 Flügen gestrichen werden. Als Gründe nannte der Flughafen, einer der größten in Europa, „starken Wind und Luftraumbeschränkungen“.