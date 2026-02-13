Bei einem Sturmschaden im September ging in der Schwippehalle in Dagersheim ein Fenster kaputt. Die Sporthalle eröffnete schnell wieder. Doch behoben ist der Schaden noch nicht.
13.02.2026 - 17:11 Uhr
Für viele Kinder und Eltern gab es am Montag, 22. September 2025, beziehungsweise in den Tagen darauf eine ziemliche Überraschung: die Schwippehalle in Dagersheim musste gesperrt werden, weil eines der Fenster auf den Hallenboden gestürzt war. Grund dafür war eine starke Windböe. Seitdem ist die Fensteröffnung mit einer Holzplatte verschlossen.