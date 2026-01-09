Bundesweit ist vor gefährlichen Wetter- und Straßenverhältnissen gewarnt worden. Die Region Stuttgart kommt zunächst verhältnismäßig glimpflich davon. Wo es bislang zu Unfällen kam.

Die angekündigten Wetterkapriolen haben in der Region Stuttgart am Freitagmorgen kaum zu glättebedingten Unfällen geführt. „Es ist bei uns sehr ruhig“, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Stuttgart. Auch in den umliegenden Landkreisen kam es bei milden Temperaturen zunächst nur zu vereinzelten Glätteunfällen.

Auf der Bundesstraße 10 bei Schwieberdingen im Kreis Ludwigsburg rutschte ein Auto in einer Kurve von der Fahrbahn. Weitere Unfälle ereigneten sich am frühen Morgen in Gerlingen und Kornwestheim. Es habe auch Verletzte gegeben, sagte eine Sprecherin. Auch zwischen Aidlingen und Ehningen im Kreis Böblingen und bei Weil im Schönbuch habe es in der Nacht gekracht.

Insgesamt zählte das für die Ludwigsburg und Böblingen zuständige Polizeipräsidium sieben Unfälle. „Es war nur partiell glatt“, sagte eine Sprecherin.

Auch im Rems-Murr-Kreis blieb es ruhig. Lediglich in Schorndorf sei bereits am Donnerstagnachmittag ein Fahrradfahrer in einer Unterführung ausgerutscht und verletzt worden. „Im gesamten Kreis Esslingen nehmen wir gerade exakt einen Unfall auf“, berichtete ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums in Reutlingen am Morgen.

Linienbus rutscht Abhang hinab

Auf der Autobahn 8 kam es am Donnerstagabend zwar zu Eisregen, auch dort wurden allerdings keine Unfälle gemeldet. Ein schwerer Unfall ereignete sich im Kreis Calw. Auf einer Landstraße bei Ebhausen kam ein Linienbus auf schneeglatter Straße in einer Kurve von der Fahrbahn ab und rutschte rund fünf Meter einen Abhang hinunter. Der 29 Jahre alte Fahrer und die beiden Insassen im Alter von 25 und 32 Jahren wurden dabei laut Polizei leicht verletzt.

Es sei noch unklar, wie schnell der Bus unterwegs gewesen sei, erklärte die Polizei. Allerdings könne bei den aktuellen Witterungsbedingungen auch schon Schrittgeschwindigkeit zu schnell sein, hieß es weiter. Der Bus soll erst im Verlauf des Tages geborgen werden. Zur Schadenshöhe machte die Polizei zunächst keine Angaben.