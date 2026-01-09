Bundesweit ist vor gefährlichen Wetter- und Straßenverhältnissen gewarnt worden. Die Region Stuttgart kommt zunächst verhältnismäßig glimpflich davon. Wo es bislang zu Unfällen kam.
09.01.2026 - 08:34 Uhr
Die angekündigten Wetterkapriolen haben in der Region Stuttgart am Freitagmorgen kaum zu glättebedingten Unfällen geführt. „Es ist bei uns sehr ruhig“, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Stuttgart. Auch in den umliegenden Landkreisen kam es bei milden Temperaturen zunächst nur zu vereinzelten Glätteunfällen.