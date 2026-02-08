Alpin-Superstar Lindsey Vonn hat bei ihrem schweren Sturz in der Olympia-Abfahrt einen Bruch des linken Beins erlitten. Sie ist bereits operiert worden.
08.02.2026 - 20:20 Uhr
Den Fans stockte der Atem, dem Vater brach es das Herz: Nachdem der Goldtraum von Ski-Superstar Lindsey Vonn dramatisch und schmerzhaft geplatzt war, bangte die Wintersportwelt mit der Speed Queen aus den USA. Am Abend die Gewissheit: Die 41-Jährige zog sich bei der Olympia-Abfahrt von Cortina einen Bruch des ohnehin lädierten linken Beins zu. Vonn sei bereits operiert worden, teilte das Krankenhaus Ca' Foncello in Treviso am Sonntagabend mit.