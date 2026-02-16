Ein Kind stürzt am Feldberg von einem Sessellift. Ein Mitarbeiter soll die Schuld tragen - hat sich vor Gericht aber gegen die Vorwürfe gewehrt. Nun ist das Verfahren beendet.
16.02.2026 - 06:54 Uhr
Nach dem Sturz eines Kindes aus einem Skilift in Todtnau (Landkreis Lörrach) akzeptiert ein beschuldigter Mitarbeiter der Herzogenhornbahn seine Strafe doch. „Der Einspruch gegen den Strafbefehl wurde mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft am Freitag zurückgenommen“, teilte das Amtsgericht Schönau im Schwarzwald mit. Der Strafbefehl sei damit rechtskräftig. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.