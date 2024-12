Sturz von Assad in Syrien

Wenn sich die Lage in Syrien stabilisiere, sollte man Flüchtlingen bei der Rückkehr in das Land helfen, sagt Bayerns Innenminister. Dabei macht er aber Unterschiede.

red/dpa 10.12.2024 - 10:30 Uhr

Gut integrierte Menschen aus Syrien bleiben auch nach dem Umsturz in ihrem Heimatland laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in Deutschland willkommen. Niemand werde auf die Idee kommen, Menschen, die in Deutschland selbstständig geworden seien, die einen guten Arbeitsplatz hätten, des Landes zu verweisen, sagte der CSU-Politiker dem Deutschlandfunk. „Diejenigen, die sich schon gut integriert haben, die sind herzlich eingeladen, hierzubleiben.“