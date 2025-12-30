Eine Frau ruft die Polizei, nachdem sie Schüsse gehört hat. In einem Auto finden die Beamten ein Einschussloch - und das nicht zum ersten Mal.

red/dpa 30.12.2025 - 16:10 Uhr

Möglicherweise ist mit einer scharfen Waffe in Stutensee (Kreis Karlsruhe) auf mehrere Autos geschossen worden. Ein Autofahrer fand am Freitag Einschusslöcher an seinem Wagen, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen. Bei der Spurensicherung fanden die Beamten neben mehreren Patronenhülsen auch ein Projektil in einer gegenüberliegenden Hauswand.