Am Vormittag bricht in einem Haus in Stutensee ein Feuer aus. Die Bewohner werden zunächst an einem anderen Ort untergebracht. Viele Details sind anfangs unklar.

red/dpa/lsw 01.03.2025 - 14:10 Uhr

Nach einem Brand in Stutensee (Landkreis Karlsruhe) ist ein Wohnhaus zunächst nicht bewohnbar. Acht Menschen wurden durch die Stadt untergebracht, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Verletzt worden sei niemand. Das Feuer sei am Vormittag aus zunächst ungeklärter Ursache in dem Haus ausgebrochen.