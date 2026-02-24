Stuttgart 21 Bedauern bei Projektpartnern über Abgang des S-21-Chefs
Der Abschied von Olaf Drescher sorgt bei Projektpartnern für Bedauern. Sie schätzen an ihm Kompetenz und Fairness. Die Region fordert vom Nachfolger mehr Tempo bei der S-Bahn.
Während die Deutsche Bahn einen Wechsel an der Spitze der Stuttgart-21-Projektgesellschaft (PSU) in dürren und nüchternen Worten verkündet, löst der Abschied des bisherigen S-21-Chefs, Olaf Drescher, Bedauern bei den Projektpartnern von Land, Region und Stadt aus.