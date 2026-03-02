Der Digitale Knoten Stuttgart wird den Bahnverkehr revolutionieren: Erstmals wird ein großer Bahnknoten in Deutschland digital gesteuert. Ein neuer Dokumentarfilm gibt exklusive Einblicke in das Projekt.

Was heute in Stuttgart entsteht, wird den Bahnverkehr von morgen prägen. Unter der Stadt, zwischen Tunnelröhren, neuen Stationen und hochkomplexer Technik, wächst mit dem Digitalen Knoten Stuttgart eines der ambitioniertesten Innovationsprojekte Deutschlands heran. Das bundesweite Pilotprojekt ist weit mehr als ein zusätzlicher Baustein von Stuttgart 21 – es markiert den Aufbruch in eine neue Ära des Bahnverkehrs: digital, vernetzt und zuverlässig.

Dokumentarfilm begleitet den Wandel hautnah Der neue Dokumentarfilm von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten begleitet diesen Wandel aus nächster Nähe. Moderator und Journalist Chris Fleischhauer macht sich auf die Suche nach Antworten und nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit an Orte, die sonst verborgen bleiben.

Neue Station Mitternachtstraße: Verkehrsknoten mit Zukunft

An der neuen Station Mittnachtstraße wird sichtbar, wie Stadtentwicklung und Mobilität ineinandergreifen. Hier entsteht ein zusätzlicher Verkehrsknotenpunkt, der Wege verkürzt, den Hauptbahnhof entlastet und den Alltag vieler Pendlerinnen und Pendler spürbar verändern wird.

Blick hinter die Kulissen: Digitale Technk bei der S-Bahn Stuttgart

Die eigentliche Revolution findet abseits der Bahnsteige statt. Im Plochinger Betriebswerk der S-Bahn Stuttgart blickt Chris Fleischhauer hinter die Kulissen der digitalen Technik. Gemeinsam mit einer Expertin schaut er in, auf und unter die Züge, spricht über Sensorik, Bordtechnik und Datenströme – und macht verständlich, was sonst nur Fachleute sehen.

Das europäische Zugsicherungssystem steuert den digitalen Betrieb

Im Mittelpunkt steht das europäische Zugsicherungssystem ETCS, das Informationen künftig digital direkt in den Führerstand überträgt und den gesamten Betrieb präziser steuert. Auch der Mensch bleibt dabei entscheidend. Im Führerstand und im Simulator in Stuttgart-Feuerbach wird deutlich, wie sich die Arbeit der Lokführerinnen und Lokführer verändert und wie intensiv sie auf den digitalen Betrieb vorbereitet werden. Chris Fleischhauer ist mittendrin, stellt Fragen, hört zu – und zeigt, wie Technik und Erfahrung zusammenwirken müssen, damit der Wandel gelingt.

Pilotprojekt mit Signalwirkung für Stuttgart, die Region und ganz Deutschland

So entsteht ein Film, der nicht nur erklärt, sondern erlebbar macht, wie Zukunft entsteht. Der Digitale Knoten Stuttgart ist Pilotprojekt und Blaupause zugleich – für Stuttgart, für die Region und für den Bahnverkehr in ganz Deutschland. Diese Dokumentation gibt exklusive Einblicke in ein System im Umbruch – und macht Lust darauf, genauer hinzuschauen, wenn Zukunft Fahrt aufnimmt.

Info: Die Doku „Stuttgart 21: So verändert S21 die Bahn wirkich – ETCS, Technik, Zukunft“ ist ab sofort online zu sehen.