Der Digitale Knoten Stuttgart wird den Bahnverkehr revolutionieren: Erstmals wird ein großer Bahnknoten in Deutschland digital gesteuert. Ein neuer Dokumentarfilm gibt exklusive Einblicke in das Projekt.
04.03.2026 - 00:00 Uhr
Was heute in Stuttgart entsteht, wird den Bahnverkehr von morgen prägen. Unter der Stadt, zwischen Tunnelröhren, neuen Stationen und hochkomplexer Technik, wächst mit dem Digitalen Knoten Stuttgart eines der ambitioniertesten Innovationsprojekte Deutschlands heran. Das bundesweite Pilotprojekt ist weit mehr als ein zusätzlicher Baustein von Stuttgart 21 – es markiert den Aufbruch in eine neue Ära des Bahnverkehrs: digital, vernetzt und zuverlässig.