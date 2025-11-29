Eine App listet den Umweg um die Baustelle von Stuttgart 21 zu den Gleisen als Tour auf. Der Spaziergang bleibt zumindest für Reisende wohl noch länger Pflichtprogramm.

Ob mit Wanderschuhen oder ohne: Am Stuttgarter Hauptbahnhof muss man wegen der Baustelle für das Bahn-Großprojekt S21 auf dem Weg zum Zug ordentlich Schritte machen. Das hat ein Nutzer der Wander-App Komoot zum Anlass genommen, um die Fußgänger-Route dort als „Fernwanderweg“ mit Nord- und Südroute einzutragen.

17 Minuten sind demnach nötig, um die 1,1 Kilometer rund um den Hauptbahnhof zurückzulegen - bei einer Gehgeschwindigkeit von 3,9 Stundenkilometern. „Einfache Wanderung. Für alle Fitnesslevel. Leicht begehbare Wege. Kein besonderes Können erforderlich“, heißt es in der Beschreibung. Und auch Fotos und eine Zeichnung der Route wurde gedacht. Der Eintrag wurde schon Ende Februar 2024 erstellt, in einem Tiktok-Video sucht der Nutzer „iRonic“ jetzt nach dem Urheber.

Nur sechs Likes bis jetzt

Der „Wanderweg“ hat bisher sechs „Likes“ bekommen. Vielleicht werden es mehr. Denn die Bahn hat erst in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass sich die Fertigstellung des Bahnprojekts „Stuttgart 21“ weiter verzögert. Wann Passagiere den Rundweg zu den Gleisen nicht mehr nehmen müssen, ist aber noch unklar.

Gebaut wird an dem Projekt seit 2010. Die Inbetriebnahme war bereits mehrfach verschoben worden. Bei Abschluss der Finanzierungsvereinbarung im Jahr 2009 war man von einer Eröffnung 2019 ausgegangen.

Bahn nimmt's mit Humor

Dass sich Menschen über den langen Weg zu den Gleisen lustig machen, ist für die Bahn nicht neu. Schon 2021 hatte jemand laut der „Stuttgarter Zeitung“ ein Transparent am Bauzaun umgestaltet - aus „Hauptbahnhof“ wurde auf dem Wegweiser „Fernwanderweg“.

Den Eintrag in die App nimmt man mit Humor und steuert noch einen Ausflugstipp bei: „Nicht nur Wanderfreunden empfehlen wir einen lohnenden Abstecher zur ausgesprochen informativen Stuttgart-21-Ausstellung im InfoTurmStuttgart (ITS) an Gleis 16 des Stuttgarter Hauptbahnhofs“, erklärte ein Bahnsprecher.

Koomot wies darauf hin, dass es sich bei der Route um die Tour eines einzelnen Users handele. Der Humor werde sehr geschätzt, erklärte eine Unternehmenssprecherin. Es sei schön, dass die User und Userinnen diesen Ausdauerlauf mit dem entsprechenden Augenzwinkern würdigten.