Eine App listet den Umweg um die Baustelle von Stuttgart 21 zu den Gleisen als Tour auf. Der Spaziergang bleibt zumindest für Reisende wohl noch länger Pflichtprogramm.
19.12.2025 - 17:44 Uhr
Ob mit Wanderschuhen oder ohne: Am Stuttgarter Hauptbahnhof muss man wegen der Baustelle für das Bahn-Großprojekt S21 auf dem Weg zum Zug ordentlich Schritte machen. Das hat ein Nutzer der Wander-App Komoot zum Anlass genommen, um die Fußgänger-Route dort als „Fernwanderweg“ mit Nord- und Südroute einzutragen.