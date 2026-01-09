Stuttgart 21 Freude über Baugenehmigung für Pfaffensteigtunnel
Nach der erteilten Baugenehmigung für den Pfaffensteigtunnel der Bahn äußern sich Landesverkehrsminister, Landrat und Abgeordnete positiv – und fordern einen zügigen Bau.
Der baden-württembergische Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) hat die Baugenehmigung für den Pfaffensteigtunnel zwischen dem Stuttgarter Flughafen und Böblingen begrüßt. Durch den nun genehmigten, rund 11 Kilometer langen Tunnel soll die Gäubahnstrecke an die neue Infrastruktur von Stuttgart 21 angeschlossen werden.