Stuttgart 21 Nach dem Kabelchaos wächst die Angst vor neuen Sperrungen im Rems-Murr-Kreis
Jahrelang mussten Fahrgäste auf der Rems- und der Murrbahn Geduld beweisen. Nun fürchten viele, dass die nächste Einschränkung bereits bevorsteht.
Jahrelang mussten Fahrgäste auf der Rems- und der Murrbahn Geduld beweisen. Nun fürchten viele, dass die nächste Einschränkung bereits bevorsteht.
Die Geduld im Rems-Murr-Kreis ist aufgebraucht. Jahrelang haben Pendler Zugausfälle, Schienenersatzverkehr, Baustellenfahrpläne und kurzfristige Änderungen geschluckt. Viele stiegen morgens in den Zug, ohne zu wissen, ob sie pünktlich in Stuttgart ankommen würden. Nun wächst die Sorge, dass das nächste Kapitel der Bahnpannen unmittelbar bevorsteht.