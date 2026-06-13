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Stuttgart 21 Nach dem Kabelchaos wächst die Angst vor neuen Sperrungen im Rems-Murr-Kreis

, aktualisiert am 13.06.2026 - 15:32 Uhr
Stuttgart 21: Nach dem Kabelchaos wächst die Angst vor neuen Sperrungen im Rems-Murr-Kreis
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Die Pannen rund um den Bahnhofsumbau in Stuttgart haben meist auch direkte Auswirkungen für die Pendler im Rems-Murr-Kreis. Foto: IMAGO/Zoonar

Jahrelang mussten Fahrgäste auf der Rems- und der Murrbahn Geduld beweisen. Nun fürchten viele, dass die nächste Einschränkung bereits bevorsteht.

Rems-Murr : Frank Rodenhausen (fro)

Die Geduld im Rems-Murr-Kreis ist aufgebraucht. Jahrelang haben Pendler Zugausfälle, Schienenersatzverkehr, Baustellenfahrpläne und kurzfristige Änderungen geschluckt. Viele stiegen morgens in den Zug, ohne zu wissen, ob sie pünktlich in Stuttgart ankommen würden. Nun wächst die Sorge, dass das nächste Kapitel der Bahnpannen unmittelbar bevorsteht.

 

Auslöser sind die jüngsten Berichte über falsch verlegte Kabel und fehlerhafte Kabelschächte im Zusammenhang mit Stuttgart 21 und dem Digitalen Knoten Stuttgart. Wie die CDU-Bundestagsabgeordneten Christina Stumpp und Inge Gräßle sowie die Landtagsabgeordneten Siegfried Lorek, Christian Gehring und Jens Steinat mitteilen, könnte ausgerechnet der Abschnitt zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen betroffen sein – eine der wichtigsten Lebensadern des Bahnverkehrs im Rems-Murr-Kreis.

Bahnchefin Evelyn Palla steht zurzeit unter Druck - auch aus dem Rems-Murr-Kreis. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Die Politiker haben deshalb einen gemeinsamen Brief an die Bahnchefin Evelyn Palla geschickt. Der Ton ist ungewöhnlich deutlich. Die Deutsche Bahn müsse endlich offenlegen, welche technischen Probleme tatsächlich bestehen und welche Folgen diese für die Region haben könnten. Die Menschen hätten ein Recht darauf, zu erfahren, was auf sie zukomme.

Stuttgart 21 sorgt im Rems-Murr-Kreis für neue Sorgen

Die Nervosität kommt nicht von ungefähr. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass sich die Inbetriebnahme von Stuttgart 21 erneut verschiebt. Statt Ende 2026 soll der neue Tiefbahnhof nun frühestens 2031 an den Start gehen. Die Liste der Probleme ist lang: Kabelchaos, offene Fragen bei der Notstromversorgung, Baumängel und immer neue Planungsfehler.

Für viele Menschen entlang der Rems- und der Murrbahn ist Stuttgart 21 längst mehr als ein Großprojekt. Es ist ein Synonym für Sperrungen, Umleitungen und Unsicherheit geworden. Besonders die Strecke zwischen Stuttgart und Waiblingen war in den vergangenen Jahren immer wieder von Bauarbeiten betroffen.

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Genau daran erinnern die CDU-Abgeordneten in ihrem Schreiben. Nach ihrer Dokumentation war der Rems-Murr-Kreis seit Beginn der Arbeiten am Digitalen Knoten Stuttgart an mehr als 220 Tagen von Streckensperrungen, Ersatzverkehren oder anderen Einschränkungen betroffen. Für Pendler, Schülerinnen und Schüler, Auszubildende sowie Unternehmen sei dies über Jahre hinweg eine erhebliche Belastung gewesen.

Murrbahn steht ohnehin bereits unter Druck

Die neue Debatte trifft eine Region, die sich ohnehin mitten in einem Verkehrskonflikt befindet. Erst vor wenigen Wochen hatten der Rems-Murr-Kreis, der Ostalbkreis und der Landkreis Schwäbisch Hall gemeinsam Alarm geschlagen.

Hintergrund sind die Pläne für den Regionalverkehr ab 2027. Wegen verspäteter Zuglieferungen drohen auf der Murrbahn weniger Halte in Waiblingen und Winnenden. Gleichzeitig sorgen zusätzliche Fernverkehrsangebote auf der ohnehin hoch belasteten Strecke für Kritik. Die Landkreise sprechen von einer drohenden Verschlechterung des Angebots und fordern einen Ausbau der Infrastruktur, bevor weitere Züge auf die Strecke geschickt werden.

Vor diesem Hintergrund wirken die aktuellen Berichte über neue technische Probleme wie ein weiterer Schlag ins Kontor. Denn sollten tatsächlich zusätzliche Sperrungen zwischen Bad Cannstatt und Waiblingen notwendig werden, träfe das ausgerechnet jene Achse, die bereits heute an vielen Tagen an ihrer Belastungsgrenze arbeitet.

Auch die CDU-Abgeordneten machen deutlich, worum es ihnen geht. Es gehe nicht um eine Grundsatzdiskussion über Stuttgart 21, sondern um Verlässlichkeit und Transparenz. Wer Vertrauen in große Infrastrukturprojekte erhalten wolle, müsse Probleme offen benennen und nachvollziehbar lösen.

Erinnerungen an frühere Bahn-Versprechen

Besonders brisant ist ein Punkt aus dem Schreiben an die Bahnchefin. Die Abgeordneten erinnern daran, dass die Deutsche Bahn in der Vergangenheit mehrfach signalisiert hatte, die schlimmsten Belastungen für die Region seien überwunden.

Sollten nun doch erneut längere Sperrungen oder zusätzliche Einschränkungen notwendig werden, wäre das für viele Menschen nur schwer nachvollziehbar. Im Brief ist sogar von einem möglichen Vertrauensbruch die Rede. Die Region habe die Belastungen der vergangenen Jahre mitgetragen und erwarte nun Ehrlichkeit statt Beschwichtigungen.

Die Forderungen sind deshalb klar formuliert: Die Bahn soll offenlegen, welche technischen Probleme bestehen, welche Auswirkungen sie auf den Zeitplan von Stuttgart 21 haben und ob weitere Sperrungen, Umleitungen oder Taktreduzierungen drohen. Falls Einschränkungen unvermeidbar seien, müssten diese frühzeitig kommuniziert und möglichst in Ferienzeiten gebündelt werden.

Die Geduld der Pendler ist nahezu erschöpft

Für die Menschen entlang der Murrbahn geht es längst um mehr als Baustellen und Kabelschächte. Es geht um Vertrauen. Um die Frage, ob sie sich auf ihren täglichen Weg zur Arbeit verlassen können. Um Unternehmen, die Fachkräfte gewinnen wollen. Um Schülerinnen und Schüler, die pünktlich in der Schule sein müssen.

Während in Berlin und Stuttgart über Milliardenprojekte diskutiert wird, stehen morgens in Backnang, Murrhardt oder Sulzbach weiterhin Menschen auf den Bahnsteigen und hoffen auf einen funktionierenden Regionalverkehr.

Die CDU-Abgeordneten machen deshalb Druck auf die Bahn. Ihre Botschaft ist einfach: Der Rems-Murr-Kreis dürfe nicht erneut zum Leidtragenden schlechter Planung werden. Die Bahn müsse jetzt erklären, was Sache ist – bevor aus den aktuellen Kabelproblemen die nächste Belastungsprobe für eine ohnehin strapazierte Region wird.

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