Stuttgart 21: Neue Pannen haben gravierende Folgen für die Filstalbahn

Wenn am Dienstag, 23.6.2026, im Umwelt- und Verkehrsausschuss (UVA) des Kreistags auf Antrag der CDU-Fraktion erstmals der Aktionsplan der Mobilitätsinfrastruktur vorgestellt wird, geht es auch um den Schienenverkehr und in diesem Zusammenhang um die neuen schlechten Nachrichten rund um Stuttgart 21. Denn solange das Megaprojekt nicht fertig ist, kann die lange geplante Korridorsanierung der Filstalbahn nicht stattfinden, die aber essenziell für besseren Taktverkehr, eine mögliche S-Bahn und wegen der langen Sperrung der Strecke auch für Brückensanierungen in einzelnen Gemeinden ist. Der Aktionsplan ist schon jetzt online bei den Beratungsunterlagen zur Sitzung zu finden.

Filstalbahn-Sanierung weiter ohne Zeitplan Autor Jörg-Michael Wienecke, der Leiter des Amts für Mobilität und Verkehrsinfrastruktur, macht keine Hoffnung auf eine schnelle Verwirklichung der Sanierung: Zu den Planungen des Netzbetreibers DB InfraGO verfüge der Landkreis über keine aktuellen Informationen, „die Aufschluss über das Baumanagement und die geplanten Zeitfenster für die mehrfach angekündigte Generalsanierung der Filstalbahn Ende des Jahrzehnts geben“. Diese stehe weiterhin im engen Zusammenhang mit der Fertigstellung des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm als Ganzes, also auch von Stuttgart 21. Der Aktionsplan wurde verfasst, bevor in der vergangenen Woche bekannt wurde, dass der Tiefbahnhof offenbar nicht vor 2031 eröffnet werden soll. Doch Wienecke hat vorsorglich auch gar keine Jahreszahl genannt: „Bislang ist noch immer nicht bekannt, wann der Tiefbahnhof in Betrieb gehen wird. Davon aber ist abhängig, wann und in welchem Umfang die Verkehre aus dem Filstal auf die Neubaustrecke verlagert werden können.“ Denn erst die Verlagerung von Fern- und Güterverkehr auf die Neubaustrecke ermögliche neue Perspektiven für den Nahverkehr.

„Offensichtlich kann der Zeitpunkt für die anstehende Generalsanierung der Filstalbahn erst dann bekannt gegeben werden, wenn der Eröffnungstermin S21 – vollständig oder in Tranchen – final fixiert wurde“, erläutert Wienecke. Den Ankündigungen der Bahn zu einer baldigen Inbetriebnahme misstraute der Verkehrsplaner schon beim Verfassen des Aktionsplans: „Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre und mehrfach erfolgter Verschiebungen zögert die Bahn-Zentrale bisher, einen neuen Termin zu nennen. Dass dieser zeitnah erfolgen kann, wird dabei immer unwahrscheinlicher.“

Kommunale Projekte geraten ins Stocken

Wienecke erinnert daran, dass der Landkreis grundsätzlich für den straßengebundenen ÖPNV, also den Busverkehr, zuständig sei. Deshalb ist er alles andere als glücklich über die Fehlplanungen und Pannen beim Stuttgarter Tiefbahnhof, auch mit Blick auf die geplanten Bauprojekte wie etwa neue Brücken in den Kommunen: „Für die ÖPNV-Planungen des Landkreises – Busanschlüsse in den Bahnknoten – und herausgehobene kommunale Projekte, die Bahnsperrungen erforderlich machen, ergibt sich daraus eine äußerst unbefriedigende Gesamtsituation, die die Umsetzung dieser Planungen in den Städten und Gemeinden unter Umständen auf Jahre im Zeitplan infrage stellt.“

Busanschlüsse und Taktverdichtungen im Fokus

Für den Landkreis werde die Anschlussplanung der Busverkehre auf den Filstaltakt aus MEX 16 und RE 5 gleichzeitig immer anspruchsvoller und arbeitsintensiver. Die jüngsten Änderungen der Busfahrpläne hatten teilweise für großen Ärger unter Eltern von betroffenen Schülern gesorgt. Die Verwaltung arbeite gemeinsam mit dem Land intensiv an Verbesserungen, vor allem für die Zeit nach Inbetriebnahme von S21 und im Zuge dann freiwerdender Kapazitäten auf der Filstalbahn. Dabei steht laut Wienecke der Ausbau der MEX-16-Takte, vor allem auch nach Ulm, im Fokus.

„Zunächst muss das Augenmerk vor allem auf verlässlich stabile Verkehrsabläufe auf der Schiene zwischen Stuttgart und Ulm gelegt werden“, schreibt der Amtsleiter. „Nur wenn die Mobilitätsketten Bus/Schiene reibungslos funktionieren, lassen sich Nachfrage und Einnahmen weiter steigern.“

S-Bahn-Pläne stehen auf wackeligen Beinen

In diesem Zusammenhang würden auch Überlegungen des Verbands Region Stuttgart zum Ausbau der S-Bahn in den Landkreis Göppingen geprüft. „Der Landkreis Göppingen erwartet, dass er alsbald in entsprechende Überlegungen eingebunden wird“, kündigt Wienecke an.

Doch da wusste er noch nichts von der neuen, mehrjährigen Verschiebung von S21. Ob bereits in absehbarer Zeit intensiv in Planungen einer möglichen S-Bahn eingestiegen wird, erscheint zumindest fraglich.