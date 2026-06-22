Stuttgart 21 Neue Pannen mit gravierenden Folgen
Der immer weiter nach hinten rückende Eröffnungstermin des Tiefbahnhofs zieht einen Rattenschwanz nach sich: Besserer Bahntakt muss warten, die Generalsanierung der Strecke auch.
Der immer weiter nach hinten rückende Eröffnungstermin des Tiefbahnhofs zieht einen Rattenschwanz nach sich: Besserer Bahntakt muss warten, die Generalsanierung der Strecke auch.
Wenn am Dienstag, 23.6.2026, im Umwelt- und Verkehrsausschuss (UVA) des Kreistags auf Antrag der CDU-Fraktion erstmals der Aktionsplan der Mobilitätsinfrastruktur vorgestellt wird, geht es auch um den Schienenverkehr und in diesem Zusammenhang um die neuen schlechten Nachrichten rund um Stuttgart 21. Denn solange das Megaprojekt nicht fertig ist, kann die lange geplante Korridorsanierung der Filstalbahn nicht stattfinden, die aber essenziell für besseren Taktverkehr, eine mögliche S-Bahn und wegen der langen Sperrung der Strecke auch für Brückensanierungen in einzelnen Gemeinden ist. Der Aktionsplan ist schon jetzt online bei den Beratungsunterlagen zur Sitzung zu finden.