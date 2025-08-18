Stuttgart 21 S-21-Seelsorger: der gute Geist auf der Baustelle
Ein Diakon im Baucontainer: Seit 13 Jahren begleitet Peter Maile die Stuttgart-21-Arbeiter. Was als Pilotprojekt begann, macht mittlerweile auch auf anderen Großbaustellen Schule.
Wer einen Mann Gottes sucht, tut das für gewöhnlich nicht auf einer Baustelle. Am Stuttgarter Nordbahnhof wird man aber fündig: Auf der dortigen Stuttgart-21-Baustelle residiert der katholische Diakon Peter Maile – in einem Baustellencontainer. „Die Seelsorge muss dahin, wo die Menschen sind“, sagt Maile.