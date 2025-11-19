Stuttgart 21 Schwarzer Tag für Stuttgart und für Bahnfahrer
Stuttgart 21 geht nicht, wie bisher von der Deutschen Bahn behauptet, Ende 2026 in Betrieb. Für die geplagten Stuttgarter und für alle Bahnfahrer ist das ein Tiefschlag.
Die Stadt Stuttgart und die Bahnfahrer werden länger an den Baustellen von Stuttgart 21 leiden, als bisher von der Deutschen Bahn eingeräumt. Aus der Eröffnung im Dezember 2026 wird nichts. Die Bahn braucht nochmals länger, um das Vorhaben abzuschließen.