Ein 25-Jähriger bezahlt am Samstag in einer Diskothek in Stuttgart-Mitte offenbar mit Falschgeld. Ein paar Tage später wird er von Polizeibeamten vorläufig festgenommen.

Annika Mayer 22.01.2025 - 16:20 Uhr

Die Polizei hat am Dienstag einen 25-Jährigen in Stuttgart-Mitte festgenommen, der offenbar mit Falschgeld bezahlt hat. Der 25-Jährige soll der Polizei zufolge am Samstag in einer Diskothek an der Friedrichstraße mit einem gefälschten 20-Euro-Schein bezahlt haben.